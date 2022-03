Agenzia Yes! diventa Spa e va verso la quotazione in Borsa

Redazione Finanza 31 marzo 2022 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita di Agenzia Yes!. L'agenzia di comunicazione integrata attiva da 15 anni sul territorio nazionale fondata da Paolo Biffi, Ferdinando Bova e Fabrizio Sironi è ora diventata una Spa, incrementando il suo capitale sociale da 100.000 a 500.000 euro. "Una cifra significativa, in preparazione dell’imminente quotazione sul mercato Euronext N.V", segnala in una nota la società fondata nel 2007 e che oggi conta più di 60 collaboratori, con 2 sedi operative, a Milano e in Brianza."Abbiamo sempre pensato che un’impresa di successo detenga la responsabilità di generare valore - valore in termini di etica aziendale e sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione - commentano i tre soci fondatori Paolo Biffi, Ferdinando Bova e Fabrizio Sironi -. Questi sono i riferimenti che non smetteremo mai di perseguire. Ma per farlo è indispensabile investire sulle persone, che siano esse parte del team o nostri Clienti, effettivi e potenziali; occorre avere la capacità di formare, di programmare i passaggi generazionali e di mantenere vivo il legame con il territorio e con le proprie filiere produttive. Perché per puntare in alto non bisogna mai dimenticare le proprie radici”.