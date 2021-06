Agatos: va deserta assemblea degli azionisti in prima convocazione

Redazione Finanza 29 giugno 2021 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Agatos ha comunicato che l’assemblea in sede ordinaria e straordinaria prevista in prima convocazione per oggi non si è svolta in quanto non sono stati raggiunti i rispettivi quorum costitutivi. L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria si terrà in seconda convocazione il 30 giugno 2021.La società ha inoltre comunicato che oggi si è chiuso senza la possibilità di presentare richieste di conversione il quarto periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato “Agatos 2017-2026 4,75%”.