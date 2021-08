Agatos: sottoscritto preliminare per cessione 100% GEA Energy

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Agatos ha sottoscritto un preliminare di compravendita che prevede la cessione per 1.000 euro del 100% delle azioni detenute in GEA Energy, società veicolo proprietaria di 31 impianti minieolici; e la cessione, per un controvalore pari a 1,55 milioni di parte dei crediti vantati da Agatos nei confronti della GEA, con la contestuale rinuncia di ulteriori crediti per un importo netto pari a circa 1,5 milioni.Le cessioni delle azioni e dei crediti, si legge in un comunicato, avverranno contestualmente al pagamento dei corrispettivi pattuiti e sono condizionate unicamente al waiver di cambio di controllo che GEA richiederà alla banca finanziatrice e che si prevede possa essere ottenuto a breve. La cessione porterà al deconsolidamento della posizione finanziaria netta di GEA che al 30-6-2021 era circa 2,25 milioni.La cessione, già prevista nelle linee strategiche dal piano industriale 2021-25 consente ad Agatos di reperire risorse finanziarie da re-investire nel core business del gruppo; concentrare tutte le proprie risorse nell’esecuzione del Piano; migliorare la PFN di gruppo e infine uscire definitivamente dal business minieolico ereditato da TE Wind in sede di reverse take over.