Affitto turistico o casa vacanza/b&b: cresce l'interesse per le compravendite ad uso investimento

3 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

Aumentano negli ultimi anni le compravendite ad uso investimento come afferma l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa secondo cui tra coloro che acquistano per investimento molti stanno optando per l'affitto turistico o per la creazione di casa vacanza/b&b.Il fenomeno sta interessando le località turistiche che le grandi città il cui mercato risulta particolarmente vivace.