Affitti, aumento cedolare secca da 10% a 12,5%. Gualtieri: occhio, è riduzione rispetto a rialzo previsto al 15%

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Come risponde il ministro dell'economia Roberto Gualtieri alle polemiche nate sull'aumento della cedolare secca, dal 10% al 12,5%?. In una lunga intervista rilasciata al Sole 24 Ore, in cui commenta la manovra varata dal governo M5S-PD, il ministro invita a guardare questa misura "con più attenzione"."In realtà - spiega - l'aliquota del 10% era temporanea ed era destinata a risalire al 15%. Con il nostro intervento invece la rendiamo strutturale al 12,5%. A ben vedere quindi si tratta di una riduzione e non di un aumento di tasse".