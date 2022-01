Aeffe: ricavi 2021 salgono a 324,6 mln, crescita in tutte aree geografiche e canali distributivi

Redazione Finanza 27 gennaio 2022 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Aeffe ha chiuso l’esercizio 2021, stando ai dati preliminari diffusi oggi, con ricavi per 324,6 milioni di euro rispetto ai 269,1 milioni del 2020 (+20,8% a tassi di cambio costanti, +20,6% a tassi di cambio correnti). In un contesto di crescita generalizzata in tutte le aree geografiche e canali distributivi, il gruppo ha registrato una forte accelerazione in particolare negli Stati Uniti (+41,4%), in Greater China (+23%), in Europa Continentale (+24,5%) e nell’online diretto. I ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 220,2 milioni, registrando un +11,7% a cambi costanti rispetto al 2020 (+11,5% a cambi correnti), mentre quelli della divisione calzature e pelletteria hanno segnato un aumento del 30,2%, sia a cambi costanti sia a cambi correnti, al lordo delle elisioni tra le due divisioni e sono ammontati a 139,9 milioni.Intanto a Piazza Affari il titolo Aeffe sale dell'1,20% a 2,535 euro.