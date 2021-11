Aeffe incassa doppia promozione da analisti Intesa Sanpaolo

Titta Ferraro 15 novembre 2021 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per Aeffe che sale del 2,24% a quota 2,505 euro. Oggi gli analisti di Intesa SanPaolo hanno apportato una doppia promozione sul titolo: rating buy con nuovo target price a 3,2 euro( in precedenza il giudizio era ADD e target price a €1,9).“Considerando i significativi risultati del terzo trimestre, l’incremento del 22% del portafoglio ordini per la primavera/estate 22 e l'impatto economico dell'acquisizione dei negozi Moschino in Cina e della licenza "Moschino Love", aumentiamo le nostre previsioni per il periodo 2021-23 diuna media del 5,2% per le vendite e dell'11,6% per l'ebitda", rimarca il report di Intesa.Oggi intanto Aeffe ha annunciato che la propria controllata Moschino ha sottoscritto una lettera di intenti ed è in fase di definizione di un accordo per effetto del quale, con decorrenza da giugno 2022, la società subentrerà nella gestione dei negozi a insegna Moschino attualmente gestiti nella Mainland Cina da Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) Co. Ltd., gruppo leader nella distribuzione di brand del lusso nel mercato cinese.