Aeffe: fatturato sale a 351,4 mln nel 2019

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Aeffe ha annunciato di avere chiuso il 2019 con ricavi per 351,4 milioni di euro rispetto ai 346,6 milioni del 2018 (+1,2% a tassi di cambio costanti, +1,4% a tassi di cambio correnti). Con una "buona progressione - segnala il gruppo del lusso di San Giovanni in Marignano - nei mercati internazionali: in Cina +7,2%, nel Resto del Mondo +7,5%, in Europa (Italia esclusa) +8,1%".In particolare, i ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 262,2 milioni, con un calo dell’1,3% a cambi correnti rispetto al 2018, mentre i ricavi della divisione calzature e pelletteria hanno segnato un +8,3%, sia a cambi costanti sia a cambi correnti, e ammontano a 128,2 milioni di Euro.“Giudichiamo positivamente l’andamento del fatturato dell’esercizio 2019, alla luce dell’incertezza macroeconomica e della scelta di rendere più efficiente il network dei clienti multibrand in Cina attraverso interventi di razionalizzazione - commenta Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe -. Il buon andamento del retail e del canale online, unitamente alla progressione internazionale e degli accessori, testimoniano l’efficacia degli investimenti realizzati per l’ulteriore valorizzazione del posizionamento strategico dei nostri brand”.