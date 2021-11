Aeffe: da giugno 2022 subentrerà nella gestione dei negozi a insegna Moschino in Cina

Daniela La Cava 15 novembre 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Aeffe ha annunciato che la propria controllata Moschino ha sottoscritto una lettera di intenti ed è in fase di definizione di un accordo per effetto del quale, con decorrenza da giugno 2022, la società subentrerà nella gestione dei negozi a insegna Moschino attualmente gestiti nella Mainland Cina da Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) Co. Ltd., gruppo leader nella distribuzione di brand del lusso nel mercato cinese. Lo si apprende in una nota del gruppo che controlla marchi come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini. L’ingresso diretto nel mercato della Mainland Cina da parte del marchio Moschino avviene attraverso una transizione concordata e condivisa con lo storico partner locale Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) Co. Ltd., dopo più di 10 anni di collaborazione."L’operazione di take-over della distribuzione Moschino nella Mainland Cina è un altro dei pilastri della strategia di riposizionamento di Moschino che segue la totale acquisizione del brand comunicata a luglio - commenta il presidente esecutivo Massimo Ferretti -. Siamo ora in grado di governare l’intera catena del valore del brand, dal prodotto alla qualità, dalla distribuzione alla comunicazione. La gestione diretta della distribuzione nella Mainland Cina, data l’importanza di questo mercato, ci permetterà un controllo puntuale dell’immagine del brand, un servizio attento alla clientela e soprattutto di accelerare la penetrazione commerciale sulla base di un piano di sviluppo che prevede nuove aperture ed il potenziamento del travel retail. Vorremmo inoltre esprimere il nostro apprezzamento nei confronti di Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) Co. Ltd per il fattivo e stimato supporto nello sviluppo del mercato in questi anni, che ha permesso un consolidamento importante della presenza del brand".