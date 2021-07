Aeffe acquista il 30% del capitale della controllata Moschino e sale al 100%

simone borghi 28 luglio 2021 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Aeffe ha rilevato da Sinv Holding, Sinv Real Estate e Sinv Lab, il 30% delle azioni di Moschino, venendo così a possederne l’intero capitale.L’operazione si inserisce nella strategia legata al marchio Moschino che ha come obiettivo il processo di futura integrazione delle collezioni abbigliamento donna all’interno del Gruppo Aeffe al fine di valorizzarne le potenzialità grazie allo sfruttamento delle sinergie.Il corrispettivo per l’acquisizione delle azioni, pari ad 66,571 milioni di euro, è stato versato per 30 milioni contestualmente al trasferimento delle azioni mentre il residuo sarà versato ai venditori entro il 30 novembre 2021.