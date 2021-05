Aeffe: Intesa Sanpaolo rivede al rialzo il target price a 1,65 euro (+34%) dopo la trimestrale

simone borghi 19 maggio 2021 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Alla luce dei dati del primo trimestre 2021 del Gruppo Aeffe, è stato pubblicato il nuovo report della divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo che assegna un giudizio “ADD” al titolo Aeffe con incremento del target price a 1,65 euro dal precedente 1,23 euro (+34%).Come si legge nel report: “Nel 1Q21 Aeffe ha registrato un aumento del 5,1% a livello di top line, con un miglioramento in tutte regioni ad eccezione dell'Italia. Apprezziamo la crescita del 12% della raccolta ordini per la stagione FW 21-22 rispetto allo scorso anno (-6,5% 2020 vs 2019), con tutti i marchi in espansione ad eccezione di Alberta Ferretti (stabile yoy). La strategia a medio termine basata su penetrazione commerciale nei mercati chiave e una presenza omnicanale è stata confermata. Aumentiamo la nostra ipotesi di vendite FY21E del 2,5%, sulla base della prevista migliore performance nel 2H21, sostenuta dalla riapertura completa dei negozi in Europa”.