Aedes: balzo del 2,8% su vendita immobile per 24,6 mln

23 dicembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Aedes oggi cresce in Borsa di oltre il 2,8% sovraperformando il mercato di oltre il 3%.Il gruppo italiano ha comunicato che in data odierna, è stata eseguita la vendita dell’immobile ubicato a Milano in Via San Vigilio 1, con un primario investitore istituzionale.Come già comunicato alla firma del contratto preliminare di vendita, in data 2 agosto 2019, l’immobile destinato ad una integrale ristrutturazione, ad uso direzionale e una GLA di circa 10 mila metri quadrati, è stato ceduto ad un prezzo finale pari a 24,6 milioni. Il prezzo è in linea con il fair value espresso nella più recente perizia dell’esperto indipendente, registrando nuovamente il positivo riscontro del mercato rispetto al portafoglio di Gruppo e alle relative valutazioni, diversamente dall’eccessivo sconto sul NAV che il titolo azionario registra in Borsa.