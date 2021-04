Acs: confermata lettera ad Atlantia su interesse per partecipazione in Aspi (Cnmv)

Daniela La Cava 9 aprile 2021 - 11:28

Il gruppo Acs ha confermato di avere inviato una lettera al consiglio di amministrazione di Atlantia nella quale esprime l'interesse a partecipare, insieme ad altri potenziali investitori tra cui la Cassa Depositi e Prestiti, all'eventuale acquisizione della partecipazione in Autostrade per l'Italia (Aspi), con valore indicativo dell'azienda, in considerazione dei dati pubblici disponibili, compreso tra 9 e 10 miliari di euro. E' quanto si legge nella nota diffusa da Cnmv, la consob spagnola.