Acquisti su Bper e Ferragamo, ultimo giorno sul Ftse Mib per i due titoli

19 giugno 2020

MILANO (Finanza.com)

Acquisti cospicui oggi su Ferragamo (+3,7% a 13,44 euro), in testa al Ftse Mib. Si muove in rialzo di circa mezzo punto percentuale anche Bper. Entrambi i titoli da lunedì non faranno più parte del Ftse Mib, sostituite da Inwit e Interpump.Per Bper la consolazione di rimanere nella lista dei 4 titoli in panchina per un futuro rientro nel'indice principale di Piazza Affari.