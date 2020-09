Acquisizione Borsa Italiana: c'è l'offerta di Euronext con CDP e Intesa

Titta Ferraro 14 settembre 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Euronext ha confermato la presentazione di un'offerta non vincolante a London Stock Exchange Group plc per l'acquisizione di Borsa Italiana. La partnership comprende CDP Equity e Intesa Sanpaolo. Il gruppo che controlla le Borsa di Parigi e Amsterdam specifica che non può esserci alcuna certezza che questo porterà a una transazione."La proposta combinazione di Borsa Italiana ed Euronext creerebbe un attore di primo piano nei mercati dei capitali dell'Europa continentale, dove l'Italia rappresenterebbe il maggior contributore di entrate al gruppo Euronext allargato", rimarca la principale infrastruttura di mercato paneuropea. "Questo progetto di trasformazione posizionerebbe efficacemente il gruppo appena formato per realizzare l'ambizione di costruire ulteriormente la spina dorsale dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa, sostenendo allo stesso tempo le economie locali", conclude la nota.