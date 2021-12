Acea sigla accordo con Equitix per la cessione di una quota di maggioranza di HoldCo

Giulio Visigalli 27 dicembre 2021 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Acea ha annunciato di avere sottoscritto un accordo con l'investitore britannico di fondi infrastrutturali, Equitix Investment Management Limited, per la cessione di una quota di maggioranza nella società di nuova costituzione "HoldCo", a cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici di Acea già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia. Lo rende noto Acea in un comunicato nel quale indica che Equitix acquisirà una partecipazione pari al 60% in "HoldCo", alla quale sarà trasferito un portafoglio di impianti fotovoltaici attualmente di proprietà di Acea Sun Capital.Acea manterrà la gestione degli impianti attraverso la stipula di contratti pluriennali con HoldCo e sempre al gruppo Acea spetterà il ritiro dell'energia prodotta dai nuovi impianti sulla base di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA). Questa operazione si inquadra nell'ambito del piano Industriale 2020/2024, presentato da Acea ad ottobre 2020 e mira ad accelerare la crescita del gruppo nel settore delle energie rinnovabili.Gli analisti di Equita ritengono che questa operazione, con enterprise value riferita al 100% del portafoglio di impianti pari a 220 milioni di euro, sia positiva per Acea che potrà finanziare la crescita nelle rinnovabili ed avere allo stesso tempo energia certificata green per la propria crescita nel settore energy sales. Il giudizio degli esperti di Equita rimane buy sul titolo Acea, con un target a 22,5 euro contro un prezzo attuale di 18,72 euro ad azione.