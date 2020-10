Acea: nel nuovo piano, Ebitda atteso al 2024 a 1,4 mld (+38%)

Daniela La Cava 27 ottobre 2020 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Acea ha approvato il nuovo piano industriale 2020-2024 che presenta un Ebitda con una crescita media annua di circa il 7%, raggiungendo 1,442 miliardi di euro a fine 2024 rispetto ai 1,042 miliardi del 2019 (+38%). L’incremento del risultato, spiega Acea, è dovuto, non solo ad iniziative di crescita organica per 262 milioni ma anche ad azioni di efficienza operativa, con un risparmio sui costi per quasi 81 milioni, e alla crescita non organica tramite operazioni di M&A per circa 57 milioni. Nel nuovo business plan sono attesi dividendi per 860 milioni di euro, in crescita rispetto al piano precedente. Con un dividendo minimo nel 2021 di 0,80 euro per azione.