Acea lancia un prestito obbligazionario a tasso fisso di 500 mln

simone borghi 29 gennaio 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Acea ha lanciato un’offerta di un prestito obbligazionario non subordinato per un importo complessivo nominale pari a 500 milioni di euro, a tasso fisso e con scadenza 2029, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 milioni.I bond sono riservati esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri (con esclusione degli Stati Uniti) e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività della società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale.Le agenzie Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della Società rispettivamente pari a Baa2 (outlook stabile) e BBB+ (outlook stabile).