Acea: boom di ordini per il bond da 500 milioni (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2019 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Acea torna sul mercato a distanza di più di un anno dall'ultima emissione e assiste a un boom di ordini per il suo bond da 500 milioni. E' quanto scrive Il Sole 24 Ore nell'edizione odierna di Finanza e Mercati:"Ieri la società guidata da Stefano Donnarumma ha registrato un boom di richieste (pari a 3,75 volte l'ammontare offerto) per l'obbligazione da 500 milioni di euro con scadenza maggio 2028 e tasso dell'1,750% collocata da un pool di banche (Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Mps, SocGen, Ubi Banca e UniCredit). I bond hanno un taglio minimo da 100mila euro e un prezzo di emissione pari al 98,794% che implica un rendimento dell'1,897 per cento.