Acea: Standard Ethics alza long term expected rating

Daniela La Cava 11 maggio 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Acea finisce sotto la lente di Standard Ethics che ha confermato il rating “EE-” sulla multiutility, con il long term expected che passa da “stabile” a “EE+”. "Le policy e le strategie di sostenibilità adottate appaiono allineate alle indicazioni internazionali", spiega Standard Ethics sottolineando che "il perimetro delle azioni in ambito ESG copre adeguatamente la parte ambientale e sociale grazie ad una significativa capacità industriale e tecnologica ed un forte radicamento territoriale". La focalizzazione di Acea verso la sostenibilità di lungo periodo, si legge ancora nel documento dell'agenzia di rating, ha comportato anche l’adeguamento del sistema di governance della sostenibilità con nuovi strumenti di controllo, risk management e d’indirizzo. Oltre a vari interventi procedurali, si registrano significative implementazioni nella composizione quali quantitativa degli organi apicali, anche in riferimento alla politica di genere. La rendicontazione appare adeguata ed allineata agli standard più avanzati.Standard Ethics conclude indicando che il "long term expected rating viene elevato da “Stabile” a EE+, con la visione di lungo periodo che è positiva. Nel breve periodo si prevede l’innalzamento dell’outlook sul rating in essere".