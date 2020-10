Acea: 4,7 mld investimenti complessivi in nuovo piano al 2024

Daniela La Cava 27 ottobre 2020 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

4,7 miliardi di euro. A tanto ammontano gli investimenti complessivi previsti dal gruppo Acea nel piano 2020-2024, con un incremento di circa 700 milioni rispetto al piano precedente. Lo rende noto Acea precisando che 4,3 miliardi sono riferiti a investimenti industriali, oltre l’80% in business regolati, e 0,4 miliardi a operazioni di Merger & Acquisition (M&A)."Importante spinta - segnala la società - sarà data anche all’innovazione dove in arco Piano sono previsti investimenti per 615 milioni su iniziative selezionate che riguarderanno principalmente la digitalizzazione e la creazione di sistemi di gestione intelligente delle Reti e dei servizi".