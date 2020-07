Accordo su Aspi: un futuro da public company

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Si delinea il nuovo futuro di Autostrade per l'Italia (Aspi) con l'uscita dei Benetton. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, al termine di un lungo Consiglio dei ministri, lo scenario che emerge è un accordo che vede l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con il 51%, rendendo Aspi una public company. CDP dovrebbe così far partire, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe portare all'uscita progressiva dei Benetton, andando al 10-12% dell'azionariato, poi con un'ulteriore diluizione con la quotazione in Borsa di Aspi.