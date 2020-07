Accordo Recovery Fund, Macron: 'giorno storico'. Von der Leyen: 'abbiamo ancora coraggio di pensare in grande'

Laura Naka Antonelli 21 luglio 2020 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

"Un giorno storico per l'Europa". Così il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato l'accordo sul Recovery Fund trovato dai leader europei dopo quattro giorni e quattro notti di trattative serrate.La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha commentato l'intesa affermando che questa volta l'Ue non potrà essere accusata di aver fatto "troppo poco, e troppo tardi" e che le più di 90 ore di trattative sono valse la pena."L'Europa ha ancora il coraggio e l'immaginazione di pensare in grande - ha detto Von der Leyen - l'Europa nel suo insieme ora ha una grande opportunità di uscire da questa crisi (scatenata dal coronavirus COVID-19) più forte".