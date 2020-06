Accise energia, Gualtieri a Bonomi: 'Confindustria sa che Stato farà la sua parte, c'è questione tecnica'

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2020 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

"Confindustria sa benissimo che lo Stato farà la sua parte". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha commentato la richiesta del presidente di Confindustria Carlo Bonomi che, nell'incontro con il governo di Conte agli Stati Generali di Villa Pamphili, ha ricordato che c'è una sentenza che impone allo Stato di restituire alle aziende 3,4 miliardi di euro di accise sull'energia."C'è una questione tecnica e procedurale che, come sa Confindustria, va affrontata e risolta con la buona volontà di tutti".Riguardo alla questione tecnica, Gualtieri ha spiegato che "questi rimborsi non possono essere pagati due volte, delle spese sono state dedotte, quindi c'è un elemento procedurale che va affrontato e risolto con la buona volontà da parte di tutti se proprio si vuole risolvere una questione che riguarda una vecchissima accisa che riguarda il 1998".Così aveva ricordato ieri Bonomi, anche dal suo profilo Twitter: "Chiedo immediato rispetto per sentenza magistratura che impone restituzione di 3,4mld€ di accise energia, impropriamente pagate da #imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione. #ServireItalia #StatiGenerali""