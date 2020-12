Acciaierie ex Ilva tornano sotto il controllo dello Stato: accordo tra Arcelor e Invitalia

Laura Naka Antonelli 11 dicembre 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

E lo Stato italiano torna a prendere il controllo delle acciaierie dell'ex Ilva, tornando così al timone dell'impianto siderurgico più grande in Europa che aveva venduto 25 anni fa ai Riva.L'acciaio di Stato è stato deciso con un accordo raggiunto tra ArcelorMittal e Invitalia, quest'ultima società controllata dal Tesoro.In base all'intesa firmata ieri sera, Invitalia entrerà nel capitale di Am Investco - che gestisce le acciaierie - con una partecipazione del 50%, che salirà poi al 60%.L'intesa tra Arcelor Mittal e Invitalia prevede un aumento di capitale da parte di Am Investco, per un valore di 400 milioni di euro, con cui Invitalia acquisirà una quota del 50% dei diritti di voto della società.Successivamente, nel maggio del 2022, sarà lanciato un secondo aumento di capitale, sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni da Arcelor Mittal.L'operazione ri ricapitalizzazione porterà Invitalia ad acquisire la partecipazione di maggioranza nel gruppo, pari al 60%, a fronte del 40% di ArcelorMittal.