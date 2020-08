Acbc chiude l’aumento di capitale a 2,3 mln, pronta ad accelerare lo sviluppo

simone borghi 3 agosto 2020 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

ACBC, start-up leader nella produzione di prodotti “Sostenibili” nel mercato Fashion & Sportswear e inventori della ZipShoe, ha chiuso l’aumento di capitale a 2,3 milioni di euro. La raccolta ha visto DOORWAY come Lead Investor, attraverso un investimento dei suoi investitori di quasi un 1 milione, e come partner fondamentale per la comunicazione verso i potenziali investitori italiani ed esteri.La startup mira a espandersi nel B2C sia online che offline, grazie a nuovi stores ed attività di marketing. Un brevetto protegge la tecnologia che garantisce l'intercambiabilità attraverso una cerniera facendone la prima scarpa componibile al mondo che ha rivoluzionato il mercato delle calzature con scarpe personalizzabili, ecologiche, perfette per il mercato online ed eccezionali per viaggiare.Nel 2019 la società ha registrato un aumento dei ricavi del 130% mantenendo un Ebitda Margin del 14%. “Siamo riusciti a raccogliere il 100% del capitale che ci eravamo prefissati di raggiungere grazie soprattutto al supporto di DOORWAY, che ci ha seguito in ogni passo e supportato nelle decisioni più importanti. L'aumento di capitale, sottoscritto da soci istituzionali e non, aiuterà lo sviluppo DTC con un aumento del Team, importanti attività di OnLine Marketing e potenziamento dell’E-commerce” ha detto Giò Giacobbe, CEO di ACBC.