Abitare In positiva in Borsa: presentato business plan al 2021

27 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Abitare In, società quotata su Aim Italia attiva nello sviluppo immobiliare residenziale, ha approvato il nuovo piano industriale per il periodo 2019/2021. Nel dettaglio, sono attesi ricavi per 42 milioni di euro nel 2019, 100 milioni nel 2020 e 140 milioni nel 2021. Il portafoglio ordini (le unità immobiliari vendute su base preliminare - cumulate alla data del 30 settembre di ogni anno) sarà di oltre 190 milioni alla fine del 2019 (per 485 appartamenti), di 200 milioni per 550 appartamenti nel 2020 (al netto dei rogiti, nell’esercizio, del primo 70% degli appartamenti del progetto Abitare In Maggiolina) e di circa 310 milioni (per circa 800 appartamenti) nel 2021.Il gruppo ha inoltre parlato di "un ulteriore cambio di marcia" grazie a una pipeline di sviluppo, che vedrà la realizzazione di 15 differenti iniziative immobiliari, per più di 190.000 mq commerciali, pari a oltre 2.050 appartamenti. Le aree su cui sorgeranno i futuri sviluppi, precisa la società, sono distribuite nelle zone a più alto tasso di crescita della città (principalmente zona Navigli, Porta Romana District, Portello-Certosa). In termini finanziari, i ricavi complessivi (comprensivi della vendita dei box) della pipeline saranno di oltre 800 milioni di euro.Nei prossimi mesi Abitare In ha inoltre comunicato che darà avvio alla commercializzazione di tre nuove iniziative dislocate in diverse zone della città. La prima operazione ad essere commercializzata, situata in zona Naviglio Grande, prevede la realizzazione di circa 761 appartamenti. Entro i primi 6 mesi del 2020, partirà la commercializzazione di altre due iniziative: una, in via Savona, per circa 1651 appartamenti, e l’altra, nella zona di Corvetto, che avrà un tempo di completamento più breve (circa 18 mesi) trattandosi di immobile in via di ultimazione.Sull’Aim Italia il titolo della società mostra un rialzo di oltre lo 0,4%, scambiando a 47 euro.