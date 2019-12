Abitare In chiude il bilancio al 30 settembre con un utile di 6,4 mln

simone borghi 19 dicembre 2019 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Abitare In ha approvato il progetto del bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 30 settembre 2019. L’esercizio si è chiuso con un utile consolidato pari a 6,4 milioni di ieri. I ricavi consolidati, pari a 44,6 milioni, sono composti principalmente dalla variazione rimanenze per l’avanzamento lavori delle iniziative immobiliari, per un ammontare pari a 35 milioni, e dalla variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, per un importo pari a 8 milioni.Il particolare, si rileva il significativo incremento della variazione rimanenze per l’avanzamento lavori dovuto alla prosecuzione dei lavori di Abitare In Maggiolina e all’inizio delle fasi di sviluppo dei progetti Milano City Village e Trilogy Towers. Tale andamento, determinato dall’incremento della produzione, ha comportato un aumento della marginalità (passata dall’8% dello scorso esercizio al 21% dell’esercizio 2019) e un significativo incremento dell’EBT che è passato da 3,7 a 9,4 milioni. Con riferimento al Business Plan per il periodo 2019-2021 approvato dalla società lo scorso 27 settembre, si precisa che i ricavi effettivi risultanti dal progetto di bilancio sono leggermente superiori ai ricavi previsti da piano (nel piano pari a 42 milioni), in ragione dell’anticipazione di alcune lavorazioni.Commenta così Luigi Gozzini, Presidente di Abitare In: “L’esercizio 2019 ha rappresentato per la nostra società un periodo di forte accelerazione, che ci ha portati in breve tempo a ricoprire una posizione di leadership nel mercato residenziale milanese. I risultati di bilancio, insieme alla qualità della nostra pipeline, confermano la solidità del nostro business”.