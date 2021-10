Abitare In: acquistate 7 nuove aree strategiche in Milano, cresce la pipeline di nuovi appartamenti

simone borghi 20 ottobre 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Abitare In si è assicurata accordi per l’acquisto di 7 nuove aree situate in zone strategiche e ad alto tasso di crescita nella città di Milano.Le 7 aree , che hanno una superficie commerciale di sviluppo di 73.700 mq, consentiranno la realizzazione di 800 appartamenti tipo, portando così la pipeline complessiva della società oltre la soglia del 3.400 appartamenti in sviluppo.Come sottolineato dall’AD Marco Grillo, Abitare In dà così un'accelerazione alla propria crescita all’interno di un mercato che sta dando segnali estremamente positivi.