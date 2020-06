Abitare In: Banca Imi mantiene il rating buy dopo progetto area "Ex Plasmon"

Daniela La Cava 23 giugno 2020 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Banca Imi ha confermato la sua raccomandazione di acquisto (rating buy) su Abitare In. Ieri la società milanese attiva nello sviluppo immobiliare residenziale ha comunicato che Milano Progetti (interamente partecipata da AbitareIn), proprietaria del complesso immobiliare dismesso a Milano, in via Cadolini (cosiddetta area “Ex-Plasmon”) ha sottoscritto con il Gruppo Korian Italia un accordo preliminare per la cessione a quest’ultimo di una porzione di detto complesso immobiliare. Il corrispettivo pattuito, si legge in un comubicato, è pari a 13 milioni di euro, di cui 1 milione da versarsi, a titolo di caparra confirmatoria, al raggiungimento del primo step autorizzativo."Apprezziamo la notizia che, secondo il management, aumenterà il valore del progetto", commentano gli analisti di Banca Imi, indicando che "il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2021".