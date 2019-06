AbitareIn: semestrale in progresso. Ecco perché le Olimpiadi Invernali 2026 li tocca da vicino

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Semestrale in rialzo per AbitareIn. La società milanese, attiva nello sviluppo immobiliare residenziale e quotata sul mercato Aim Italia, ha annunciato di avere archiviato il semestre chiuso al 31 marzo 2019 con un utile consolidato pari a circa 3,8 milioni, con un incremento di oltre il 400% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, "dovuto principalmente - si legge in una nota - all’avanzamento dei lavori per la realizzazione dei progetti ‘Abitare In Maggiolina’ e ‘Milano City Village’". Balzo anche dei ricavi consolidati che si sono attestati a 20,66 milioni, con un incremento di oltre il 379% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.Commentando i risultati Marco Grillo, a.d. di AbitareIn, dichiara: "Siamo soddisfatti del percorso avviato, abbiamo perfezionato ulteriormente le nostre competenze e siamo certi che il know how maturato, unitamente alle eccezionali prospettive che ha la città di Milano, ci consentirà di ottenere risultati sempre più appaganti". A questo, spiega il manager, si aggiunge la recente notizia dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, evento che darà un nuovo impulso alla crescita della città e di cui beneficeremo anche noi. Il Villaggio Olimpico sorgerà infatti nella zona dell’ex Scalo di Porta Romana, vicino alla quale Abitare In ha attualmente in pipeline diversi progetti immobiliari, che trarranno certamente vantaggio da questa nuova spinta”.A Piazza Affari il titolo AbitareIn mostra i muscoli, con una accelerazione di oltre il 4 per cento