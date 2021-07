AbitareIn pubblica il primo bilancio Esg relativo all'esercizio 2020

simone borghi 6 luglio 2021 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

AbitareIn ha pubblicato il suo primo bilancio ESG, relativo all'esercizio 2020, relativo all’esercizio 1° ottobre 2019-30 settembre 2020.“La sostenibilità è da sempre un aspetto intrinsecamente legato al nostro modo di fare business, e la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità di AbitareIn è per noi un passo molto importante, con il quale vogliamo comunicare nel modo più chiaro, trasparente e strutturato il nostro impegno quotidiano per un business non solo premiante, ma anche sostenibile, e per individuare le aree di miglioramento. Crediamo davvero che lo sviluppo e la crescita economica non possano prescindere dal rispetto dell’ambiente e dalla tutela delle persone e siamo impegnati in prima linea nell’agire responsabilmente per lasciare un’impronta positiva” ha dichiarato Luigi Gozzini, Presidente di AbitareIn.“Sostenibilità significa per noi non solo rispetto ambiente, ma anche profonda attenzione all’economia, al benessere dei nostri clienti e agli interessi dei nostri stakeholder. Siamo consapevoli che l’attenzione ai temi ESG sia un elemento ormai imprescindibile per ogni business che possa ritenersi maturo e per ogni azienda che voglia confrontarsi a livello internazionale; la pubblicazione del nostro Bilancio di Sostenibilità si inserisce nel percorso di crescita che ci ha portato quest’anno a effettuare il passaggio sul segmento STAR di Borsa Italiana, riservato alle società che rispettano elevati requisiti di trasparenza e corporate governance” ha aggiunto l'Amministratore Delegato Marco Grillo.