AbitareIn nomina Marco Scalvini nuovo direttore generale e consolida la propria struttura aziendale

simone borghi 9 ottobre 2019 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

AbitareIn annuncia la nomina di Marco Scalvini in qualit di Direttore Generale. La societ ha inoltre predisposto un aggiornamento della struttura organizzativa aziendale, che sar approvato alla prima riunione utile del cda, con lobiettivo di rappresentare al meglio lassetto societario, agevolarne la crescita alla luce del notevole sviluppo di cui AbitareIn stata protagonista negli ultimi anni.Marco Scalvini vanta inoltre una profonda esperienza nel settore dello sviluppo residenziale, avendo ricoperto per quasi un decennio la qualifica di General Manager presso Nexity, societ leader internazionale del settore e quotata sulla Borsa di Parigi, e presso il Gruppo milanese Bluestone, specializzato nello sviluppo residenziale.Sono felice e pronto per questa nuova avventura professionale. Metter la mia esperienza e le mie competenze a disposizione di una societ in grande crescita e ambiziosa come AbitareIn: lo sviluppo residenziale un settore stimolante, che richiede competenza, dedizione ma soprattutto passione nella ricerca di nuove soluzioni che sappiano per rispettare lambiente in cui viviamo. Condivido pienamente i valori di AbitareIn: linnovazione, lo sviluppo sostenibile, lattenzione ai bisogni dei cittadini sono i motivi che mi hanno portato a scegliere il progetto di Luigi Gozzini e Marco Grillo, che ringrazio per la grande opportunit, ha commentato Marco Scalvini.