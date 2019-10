AbitareIn entra nel mondo degli affitti: lanciato Homizy

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

AbitareIn entra ufficialmente nel settore degli affitti. E lo fa lanciando Homizy, la nuova linea strategica di business dedicata allo sviluppo di immobili che verranno messi a reddito attraverso soluzioni di co-living. L’obiettivo della società guidata da Luigi Gozzini e Marco Grillo, attiva nello sviluppo residenziale a Milano, ha presentato è quello di porsi in una situazione di forte vantaggio competitivo, in un settore del mercato residenziale estremamente favorevole: infatti, se oggi il co-living rappresenta una tipologia di business “più conosciuta” a livello internazionale, è comunque ancora agli albori del suo sviluppo sia in Italia, con un’offerta ridotta e frammentata.Nel dettaglio il business di Homizy, definito “build to share”, rappresenta la declinazione in campo residenziale del concetto di sharing economy: la condivisione di beni, spazi e servizi per creare nuove occasioni di socialità e coesione, mediante un importante utilizzo della tecnologia.Lato investimenti, il management ritiene che la realizzazione di almeno 3.000 stanze (corrispondenti, secondo i parametri attuali, ad un investimento di circa 175 milioni di euro) costituisca quel livello di “massa critica” necessario al raggiungimento di una posizione di leadership che consenta di mantenere un vantaggio competitivo di lungo termine.La società, quotata sull'Aim Italia, precisa, infine, che il business plan approvato lo scorso 26 settembre non tiene conto dell’avvio di questa nuova linea di business da parte del Gruppo che, quindi, va intesa come addizionale. Il management provvederà nei prossimi mesi a comunicare un aggiornamento del piano che ricomprenda la nuova attività.