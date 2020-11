AbitareIn: continua progetto passaggio da Aim Italia a segmento Star

Daniela La Cava 9 novembre 2020 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

AbitareIn ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria per assumere le delibere relative al progetto per il passaggio delle azioni (translisting) al mercato MTA, segmento Star, la cui conclusione è prevista nel primo trimestre del 2021."Il progetto di translisting, che rientra da sempre negli obiettivi strategici di AbitareIn, sarà per la società l’occasione per interfacciarsi e suscitare l’interesse di una sempre più ampia platea di investitori, anche di stampo internazionale, allo scopo di creare sempre maggior valore per i nostri stakeholder", commenta il presidente della società Luigi Gozzini. L'a.d. Marco Grillo sottolinea: "Dalla nostra quotazione sul mercato Aim Italia, avvenuta nel 2016, la società ha avviato un percorso costante di crescita, miglioramento e organizzazione che ci consente, oggi, di affrontare questa nuova sfida con tutte le carte in regola".