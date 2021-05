AbitareIn consegna primi 117 appartamenti 'Olimpia Garden' a Milano

Redazione Finanza 20 maggio 2021 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

AbitareIn, società milanese leader nel settore dello sviluppo residenziale, ha avviato le consegne e i rogiti dei primi due edifici del progetto Olimpia Garden. Si tratta del primo progetto della linea “Prime Edition” realizzato da AbitareIn, una nuova gamma di prodotto che si prefigge l’obiettivo di offrire per la prima volta sul mercato un prodotto casa “aspirazionale” nel segmento entry-level. Il complesso residenziale, situato a Milano nella zona di Corvetto, sorge all’interno di un contesto urbano fortemente interessato da processi di sviluppo e riqualificazione, sulla direttrice che collega il Villaggio Olimpico che sarà realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e il quartiere di Santa Giulia, scenario in continuo sviluppo e destinato a diventare una nuova centralità urbana."Con Olimpia Garden inauguriamo la nostra nuova linea di prodotto per rivolgerci a una diversa fascia di mercato, molto ampia ma ancora poco presidiata, concentrandoci sulla massimizzazione del rapporto qualità-prezzo. Il prodotto 'Prime Edition'” è la nostra risposta alla sempre crescente domanda di case a cui assistiamo nella nostra città”, commenta Marco Grillo, a.d. della società. Per il presidente Luigi Gozzini "l'obiettivo rimane quello di soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie di oggi, rivolgendoci con questo nuovo prodotto a un nuovo segmento di mercato”.