AbitareIn: al via la campagna commerciale del nuovo progetto Palazzo Naviglio

simone borghi 20 novembre 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

AbitareIn ha avviato la prima campagna commerciale del nuovo progetto che sorgerà in zona Naviglio Grande: “Palazzo Naviglio – Armonia e Casa”. Il progetto sarà costituito da un edificio dall’architettura contemporanea con ampie logge affacciate verso la città e verso il Naviglio. È prevista la realizzazione di 76 appartamenti, che saranno ultimati entro la fine dell’anno solare 2022, per ricavi complessivi da piano di circa 27,5 milioni di euro. La realizzazione del progetto, uno dei tre annunciati in occasione della comunicazione del nuovo Business Plan, sarà finanziata per 15,2 milioni tramite mutuo fondiario.Luigi Gozzini, Presidente di AbitareIn: “Palazzo Naviglio è l’evoluzione dello spirito innovatore che da sempre ci spinge. Il nostro modello consolidato e premiante che ci permette di soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie alla realizzazione di appartamenti completamente personalizzabili, pur mantenendo le caratteristiche di un sistema industrializzato, trova in questa iniziativa un’ancora più marcata e diffusa attenzione alla sostenibilità e al benessere”.Marco Grillo, Ad della società, commenta: “Siamo molto orgogliosi di presentare il nostro nuovo progetto alla città e di continuare ad essere partecipi della grande evoluzione che sta vivendo. Manteniamo il nostro impegno a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie di oggi, con prodotti sempre all’avanguardia e dal forte valore aspirazionale, che in Palazzo Naviglio si esprime anche attraverso l’introduzione di un nuovo aspetto, l’arte, che diventa protagonista attraverso l’installazione di un’opera che AbitareIn ha deciso di donare ai futuri condomini.”