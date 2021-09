Abi su Confindustria: "bene indicazioni Bonomi e prospettive Draghi"

Redazione Finanza 23 settembre 2021 - 15:50

Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha espresso particolare apprezzamento per la visione europea e l'indicazione strategica per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, proposta dal presidente di Confindustria Bonomi, e per la collegiale preparazione di una nuova lungimirante prospettiva di sviluppo, senza aumentare le tasse, proposta dal presidente Draghi. E' quanto si legge in una nota dell'Abi diffusa dopo l'assemblea di Confindustria.