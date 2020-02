Abi: stabili i prestiti a famiglie e imprese. In crescita il mercato dei mutui

Alessandra Caparello 18 febbraio 2020 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

I prestiti a famiglie e imprese sono rimasti sostanzialmente stabili al 31 dicembre 2019 rispetto a un anno prima (+0,1%). In crescita il mercato dei mutui con quelli in essere delle famiglie che registrano una variazione positiva di +2,4% su base annua. Così rende noto l’Abi secondo cui, sempre a dicembre 2019, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti - nonostante tassi di interesse che permangono su livelli storicamente infimi -, per i prestiti alle imprese si registra una riduzione dell’1,9% su base annua.