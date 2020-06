Abi: soddisfazione per "ampio superamento" domande

Daniela La Cava 5 giugno 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

L'Abi esprime soddisfazione per l'ampio superamento, nella giornata di ieri, del mezzo milione di domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia che ammontano a 523 mila (+28 mila rispetto al giorno prima), per 24,5 miliardi di euro (oltre un miliardo in più rispetto al giorno precedente): di queste, le domande fino a 25 mila euro sono divenute circa 476 mila (oltre 25 mila in più rispetto al giorno precedente), per oltre 9,7 miliardi. È quanto si apprende in una nota dell'Abi.