Abi: prestiti alle imprese in calo dell'1,4% su base annua

Alessandra Caparello 17 dicembre 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Ad ottobre 2019, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti - nonostante tassi di interesse che permangono su livelli storicamente infimi - per i prestiti alle imprese si registra una riduzione dell’1,4% su base annua. Così l’Abi nel suo rapporto mensile relativo al mese di dicembre in cui sottolinea come ad ottobre 2019 si conferma la crescita del mercato dei mutui.L’ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una variazione positiva di +2,4% su base annua. Dai dati al 30 novembre 2019, emerge che i prestiti a famiglie e imprese sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto ad un anno prima (+0,1% a/a).