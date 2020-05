Abi: in banca dalle 7 di mattina e solo su appuntamento. Le regole per la fase 2

Alessandra Caparello 30 aprile 2020 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Si potrà andare in banca tra le 7 di mattina e le 19,30 per evitare assembramenti. Così le banche si preparano alla Fase 2 con nuove regole e a definirle un protocollo nazionale firmato da Abi e dai sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin) inviato alla Presidenza del Consiglio, ai ministri e alle autorità competenti, oltre che al Presidente del Comitato di esperti Vittorio Colao.La modalità di lavoro privilegiata rimane quella da remoto e le aperture delle filiali al pubblico rimangono sempre su appuntamento anche se c’è un forte invito a utilizzare i servizi web e il bancomat. Inoltre per i dipendenti risultati positivi al Covid-19, il rientro potrà avvenire solo se muniti di certificato di tampone negativo.