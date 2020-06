Abi: domande moratorie prestiti per 260 mld di euro

Daniela La Cava 4 giugno 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Le domande di moratorie sui prestiti sono cresciute a 260 miliardi di euro con ampissimo livello di accoglimento. Lo ha comunicato l'Abi in una nota nella quale comunica che sono contemporaneamente cresciute anche le domande inviate dalle banche al Fondo di Garanzia che, al 3 giugno, sono divenute 495 mila, per oltre 23 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui, fino a 25 mila, 450 mila domande, per oltre 9 miliardi di finanziamenti richiesti.