Abi: continua la crescita dei mutui, ad agosto tassi di interesse ai minimi storici

Alessandra Caparello 17 settembre 2019 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Al 31 agosto 2019 i prestiti a famiglie e imprese registrano una crescita su base annua pari al +0,9%. Così emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a famiglie e imprese come sottolinea l’Abi nel Rapporto mensile di settembre 2019.Sempre a luglio cresce il mercato dei mutui, con l’ammontare totale dei finanziamenti in essere delle famiglie che registra una variazione positiva di +2,4% su base annua. I tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento si attestano sui minimi storici, con il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni pari a 1,68% (1,69% a luglio 2019, 5,72% a fine 2007) e quello per le imprese pari a 1,25% (1,37% il mese precedente; 5,48% a fine 2007). Il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,52% (2,54% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007).