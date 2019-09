Abi: con “case verdi” sostegno a mercato mutui e spinta a crescita economica

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

La riqualificazione energetica degli edifici, pubblici e privati, può essere la chiave per accelerare gli investimenti e valorizzare il mercato immobiliare nazionale. Questa è la motivazione che ha portato alla creazione del “Tavolo tecnico per favorire la riqualificazione energetica degli immobili”, promosso da Abi e riunito oggi a Roma con la presenza di rappresentanti della direzione generale Energia della Commissione Europea, della presidenza del Consiglio dei Ministri, della Banca d’Italia, del ministero dell’Ambiente e quello dell’Economia, del ministero dello Sviluppo Economico, di Abi Lab, di Ance, dell’Ania, delle Associazioni dei consumatori, di Confedilizia, dell’Enea, della Federazione Ipotecaria Europea. L'efficienza energetica e la riqualificazione del patrimonio immobiliare potrebbero diventare il motore per sostenere la crescita economica del Paese.L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra i principali interlocutori pubblici e privati per individuare gli strumenti/iniziative più idonei a valorizzare le informazioni disponibili sulle prestazioni energetiche degli immobili; favorire l’accesso al credito per la ristrutturazione edilizia ai fini di efficientamento energetico; e infine stimolare un rinnovamento culturale sulla convenienza economica di abitare una “casa verde” o sull’impatto positivo del grado di efficienza energetica sul valore di mercato degli immobili.