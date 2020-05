Abi: boom delle domande delle banche al Fondo di garanzia, superate le 175mila

Alessandra Caparello 13 maggio 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

E’ aumentata nettamente la quotidiana crescita delle domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia. Lo rende noto l’Abi secondo cui a ieri, 12 maggio, le istanze superavano le 175 mila (rispetto alle 155 mila del giorno precedente) per un importo di 8 miliardi e 675 milioni (ottocento milioni in più del giorno prima). Di queste, quasi 150 mila sono le domande pervenute fino a 25 mila euro (quasi 20 mila in più del giorno prima), per un importo che ha superato i tre miliardi di Euro (3.150 milioni).