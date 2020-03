Abi: appello agli italiani per utilizzo operazioni bancarie in via remota

Daniela La Cava 23 marzo 2020 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi), Antonio Patuelli, e il direttore generale Giovanni Sabatini hanno rivolto un appello agli italiani affinché utilizzino al massimo tutti gli strumenti che consentono di svolgere le operazioni bancarie in via remota senza uscire di casa.L'Abi ricorda che sono diffusissime le operazioni bancarie possibili da casa tramite computer e telefono; molto diffusi sono anche i "Bancomat" all'esterno delle filiali e operano anche "bancomat evoluti" che fanno pure operazioni di versamento e di pagamenti anche di bollette. "Coloro che avessero meno confidenza con le tecnologie, in particolare gli anziani, telefonino alla loro banca per ricevere i consigli su come svolgere le operazioni bancarie e, solo se indispensabile, prendere appuntamento per andare nella filiale bancaria", si legge ancora nella nota.Antonio Patuelli e Giovanni Sabatini, a seguito dei provvedimenti emanati dalle Regioni Lombardia e Piemonte, hanno invitato le banche ad applicarli immediatamente.