Abi: a gennaio prestiti a imprese e famiglie in crescita del 4,5%

Redazione Finanza 16 febbraio 2021 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 4,5% rispetto a un anno fa. A dicembre2020, per i prestiti alle imprese si registra un aumento del 8,5% su base annua. L’aumento è del 2,3% per iprestiti alle famiglie. Così l’Abi nel suo consueto Rapporto mensile relativo a febbraio in cui sottolineache i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono su livelli particolarmente bassi, suiminimi storici. In particolare il tasso medio sul totale dei prestiti è sceso al 2,27% (2,28% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007), quello sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è l’1,27% (1,25% a dicembre 2020, 5,72% a fine 2007); e infine il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese èl’1,43%.