Abi: Recovery Plan da usare per emergenze sociali e per sostenere investimenti

26 gennaio 2021

Il Recovery plan deve essere usato per le emergenze sociali e per sostenere gli investimenti come hanno sostenuto il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e il direttore generale Giovanni Sabatini.I vertici dell’associazione oggi avrebbero dovuto incontrare il premier Giuseppe Conte per un confronto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma le dimissioni dell'esecutivo "hanno impedito lo svolgimento dell'incontro" ma l'associazione bancaria "rende noto ciò che avrebbe illustrato al Governo". “Le banche sostengono ogni settore economico e apprezzano innanzitutto l'utilizzazione dei fondi europei per investimenti, dopo una fase di prevalenti necessari sostegni alle emergenze sociali” sostengono Patuelli e Sabatini che sottolineano come “n proposito l'Abi ha inviato al governo un documento sulle forme degli strumenti finanziari utili per meglio sostenere le imprese nell'attuazione dei progetti di investimento finanziati con fondi europei".