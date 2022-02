Abi, Patuelli: 'Patto stabilità sia prima patto di crescita. Con sua modifica più semplice Unione bancaria europea'

Redazione Finanza 7 febbraio 2022 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

"Il patto di stabilità dovrà diventare un patto di crescita e poi di stabilità. Solo invertendo le priorità si potranno rilanciare le economie dei Paesi europei". Così il numero uno dell'Abi Antonio Patuelli, in un'intervista al Sole24Ore pubblicata nella giornata di ieri.Patuelli ha detto che, a suo avviso, "il 2022 sarà decisivo: prima il recepimento senza forzature di Basilea 3+ sui requisiti patrimoniali per le banche, poi la revisione del patto di stabilità. Una volta che quest'ultimo sarà stato modificato anche il percorso per il completamento dell'Unione bancaria europea sarà più semplice".